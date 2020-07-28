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شوفوا مصر كانت عاملة إزاي.. السيسي: أنا عمري ما قلت كلمة صعبة وافتكروا 30 يونيو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "أنا عمري ما قلت كلمة صعبة، وافتكرو 30 يونيو 2013 و2014 و2015 وشوفوا مصر كانت عاملة إزاي".

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته المذاعة اليوم أن التحديات لن تنتهى فى أي أمة ، فالتحديات تنتهي بالكتلة الشعبية الواعية والفاهمة.

وأشار إلى "أنه بفضل الله وبوعى الشعب المصرى تطورنا وتقدمنا لعدالة موقفنا وشرف نبلنا، منوها إلى إننا نتعامل بقيم راقية لذلك يكتب الله لنا النجاح ".

وأكد أن التوفيق والنجاح فى كافة القطاعات جائزة من الله بالعمل والجد، وأن البلد تتطور بفضل الله والحكومة .
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