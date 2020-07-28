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تعليم

جامعة حلوان: تجهيز مشروع متكامل لتطوير منطقة كفر العلو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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كريم ناصر
قام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية جامعة حلوان، تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، بمشاركة حى حلوان، بزيارة ميدانية لمنطقة كفر العلو بحلوان للوقوف على احتياجات المواطنين بالمنطقة في ظل ظروف جائحة كورونا وتداعياتها، خاصة فيما يتعلق بالصحة والمرافق والطرق التى تحتاج إلى اهتمام لتحسين نوعية الحياة للمواطنين بالمنطقة. 


ويسعى مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية من خلال هذه الزيارات الميدانية إلى التواصل مع المواطنين بمنطقة كفر العلو لرصد أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم للعمل على تنفيذها وتطوير الوضع الحالى، وذلك فى ضوء خطة محددة وواضحة، لاحداث تغيير جذرى وملموس فى أمورهم الحياتيه، والتركيز على احتياجاتهم الفعلية، والتقصى عن المشكلات الراهنة بالمنطقة. 

واسفرت زيارة جامعة حلوان عن تحديد أهم الاحتياجات لسكان المنطقة، والتى تتلخص فى الحاجة إلى قوافل طبية، وبرامج تدريب، وأنشطة تستهدف رفع الوعى لدى شباب المنطقة، وتدريب السيدات على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، والاهتمام بنظافة البيئة المحيطة وغيرها من جوانب ومتطلبات الحياة اليومية.

وتعمل الجامعة على إعداد مشروع متكامل لتطوير منطقة كفر العلو على أن يبدأ التنفيذ مع بداية العام الدراسى القادم بمشيئة الله.
جامعة حلوان: تجهيز مشروع متكامل لتطوير منطقة كفر العلو
جامعة حلوان: تجهيز مشروع متكامل لتطوير منطقة كفر العلو
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