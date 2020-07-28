صناعة البرلمان: مبادرة تحفيز الاستهلاك تحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مبادرة تحفيز الاستهلاك تساعد على رفع كفاءة المنتج المحلي، وخاصة فى أعقاب أزمة كورونا، التى ترتب عليها انخفاض فى العرض والطلب، ونحن نشجع على تنشيط الطلب الذى سيؤدى إلى حصول أصحاب المصانع على سيولة نقدية تساعدهم على مواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا" وتحسين العملية الإنتاجية.





وقال "عامر" ،فى بيان له اليوم،إن هذه المبادرة تحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة مطالبا من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للنهوض بالصناعة المصرية ومنح المزيد من الحوافز والتيسيرات للصناعات المحلية التي يمكن أن يكون عليها الطلب كبيرا من جمهور المستهلكين مثل المستلزمات الطبية والدوائية والغذائية والمنتجات والمعدات الكهربائية والتى لايزال المكون الاستيرادي بها مرتفع التكلفة ولذلك يجب تشجيع الصناعات المحلية التى تستخدم فى مثل هذه الصناعات.





كما طالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة بوضع خطط لرفع القدرة الإنتاجية خاصة أن مصر لدينا طاقات عالية كثيرة غير مستغلة يمكن تحسين كفاءتها ورفع قدراتها ومنها المشروعات المتعثرة والشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام وغيرها مؤكدا أن نجاح الحكومة فى التشجيع الحقيقي للصناعة المصرية يحقق ايجابيات كبيرة فى مقدمتها خلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية والحد من الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية.