المالية: الدولة توفر كل الدعم لمتوسطى ومحدودى الدخل.. فيديو

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة ما يغلاش عليك للمواطنين توفر لهم كافة المنتجات والسلع الاليكترونية والتموينية، لافتًا إلى انه من الممكن معرفة كافة الأماكن والمحال التجارية المشاركة فى المبادرة من على الموقع الاليكتروني الخاص بالمبادرة.





وأضاف مساعد وزير المالية، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن الشراء يكون عن طريق الموقع الاليكترونى او من خلال الشركة أو المحل التجارى المشارك فىا لمبادرة، مشيرًا إلى ان الشحن يكون على المستهلك.





وتابع أن الأوكازيون العادى يختلف عن مبادرة ما يغلاش عليك لأن المبادرة مستمرة طوال العام، بينما الاوكازيون له مواسم معينة، منوهًا أن الدعم يصل غلى 20% من ثمن السلع فى المبادرة.





واوضح أن الدولة توفر الدعم لمتوسطى ومحدودى الدخل الدعم من خلال شراء المنتجات، وذلك بخصومات تصل إلى ألف جنيه كحد أقصى للأسرة الواحدة.