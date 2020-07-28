خلال يوم.. السعودية تسجل 1897 إصابة جديدة وأكثر من 2600 حالة شفاء من كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "العربية"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 1897 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، وبذلك يصل مجموع الحالات المسجلة إلى 270831 حالة.





وأضافت الصحة السعودية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2789 حالة، بعد تسجيل 29 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت الصحة السعودية أنه تم رصد 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة.



