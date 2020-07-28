AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال يوم.. السعودية تسجل 1897 إصابة جديدة وأكثر من 2600 حالة شفاء من كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:34 م
السعودية تسجل 1897
السعودية تسجل 1897 إصابة جديدة وأكثر من 2600 حالة شفاء من ك
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "العربية"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 1897 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، وبذلك يصل مجموع الحالات المسجلة إلى 270831 حالة.

وأضافت الصحة السعودية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى2789 حالة، بعد تسجيل 29 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة السعودية أنه تم رصد 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 42418 والحالات الحرجة 2103 حالات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3733 حالة جديدة.. السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات والوفيات

السعودية تسجل 3139 إصابة جديدة بـ كورونا.. وحالات الشفاء تقترب من 110 آلاف

السعودية تسجل 4387 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

3036 حالة جديدة.. إصابات كورونا في السعودية تتخطى 220 ألفا

في 24 ساعة.. السعودية تسجل 2764 إصابة جديدة وأكثر من 4500 حالة شفاء

في 24 ساعة.. السعودية تسجل 2504 إصابات جديدة وأكثر من 3500 حالة شفاء

ترشيحاتنا

اللاعب ينتظر ناديا إنجليزيا كبيرا.. شوبير يكشف عرض الأهلي الخيالي لضم رمضان صبحي نهائيا

هل النوم على البطن حرام .. الإفتاء ترد

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد

وزير الشباب: قناة الأهلي منبر رياضي لكل المصريين.. فيديو

بعد ظهورها في الشارع.. الجمهور يبحث عن نجاة الصغيرة

لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ سبب يجعلك تسارع بالتوبة الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أفريقية وشعر راستا.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ متابعيها بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

فاجأ العاملين بطلب غريب.. زبون يقتحم مطعمًا بـ سكين في بريطانيا

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد