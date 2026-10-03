"سيداري" ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تبحثان تعزيز التعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة

بحث المهندس إبراهيم التركي الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وذلك خلال لقاء عُقد في القاهرة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة تدهور الأراضي، وتعزيز العمل البيئي والمناخي، إلى جانب بحث فرص دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود والمرونة البيئية في المنطقة.

كما ناقش الجانبان أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الدراسات والبحوث التطبيقية وقواعد البيانات والمعلومات الحديثة، بما يدعم تطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة العربية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين "سيداري" ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم المبادرات والمشروعات الهادفة إلى حماية البيئة، ومواجهة تحديات تغير المناخ وتدهور الأراضي، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في المنطقة.