بالكلمات.. "قربلي" أحدث سنجل لـ مدحت صالح

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو أحدث أغنية سنجل للمطرب الفنان مدحت صالح والذى يحمل عنوان "قربلى" من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.





دارت فكرة الأغنية في إطار من الحب و الرومانسية، وتم التصوير داخل أحد ستوديوهات الصوت أثناء تسجيل مدحت للأغنية.. وقد حضر التسجبل المنتج الكبير محسن جابر والمنتج محمد جابر وشقيقه المهندس مصطفى جابر، وشارك الجميع فى تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء التسجيل.





وحقق الفنان مدحت صالح نجاحات كثيرة فى تعاونه مع المنتج الكبير محسن جابر وشركة عالم الفن ومزيكا فى منتصف التسعينيات وما بعدها من خلال العديد من الألبومات التى من بينها "وعدى" و"الله ياسيدى" و"جاى على نفسك ليه" وحبك خطر" واستنى" .. يقول مطلع أغنية "قربلى":





مستنى تسمع بس انا .. مش لاقى كلمة معينة

توصف حبيبى اللى انت بتوصلنى ليه

قبلك ماكنتش يوم بميز .. بس حظى اكيد كويس

عرفت قيمتك غالية عندى قد إيه