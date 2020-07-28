في يومه العالمي .. كيف يحدث التهاب الكبد الفيروسي

التهاب الكبد الفيروسي ، هو عدوى تؤدي إلى تلف الكبد فيحدث تورم عندما تصاب أنسجة الجسم، واكتشف الباحثون العديد من الفيروسات المختلفة بما في ذلك التهاب الكبد A و B و C و D و E.





ووفقا لموقع niddk ، التهاب الكبد A والتهاب الكبد E تنتشر عادة عن طريق الاتصال مع الطعام أو المياه، التي تلوثت من قبل شخص المصاب البراز، وقد يصاب الأشخاص أيضًا بالتهاب الكبد E عن طريق تناول لحم الخنزير أو الغزلان أو المحار غير المطبوخ.





التهاب الكبد B ، C ، D ينتشروا عن طريق الاتصال مع دم شخص مصاب وقد ينتشر التهاب الكبد B و D أيضًا من خلال ملامسة سوائل الجسم الأخرى ويمكن أن يحدث هذا الاتصال بعدة طرق بما في ذلك مشاركة إبر المخدرات أو ممارسة الجنس بدون وقاية.



