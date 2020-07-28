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في يومه العالمي .. كيف يحدث التهاب الكبد الفيروسي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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آلاء حسن
التهاب الكبد الفيروسي ، هو عدوى تؤدي إلى تلف الكبد فيحدث تورم عندما تصاب أنسجة الجسم، واكتشف الباحثون العديد من الفيروسات المختلفة بما في ذلك التهاب الكبد A و B و C و D و E.

ووفقا لموقع niddk ، التهاب الكبد A والتهاب الكبد E تنتشر عادة عن طريق الاتصال مع الطعام أو المياه، التي تلوثت من قبل شخص المصاب البراز، وقد يصاب الأشخاص أيضًا بالتهاب الكبد E عن طريق تناول لحم الخنزير أو الغزلان أو المحار غير المطبوخ. 

التهاب الكبد B ، C ، D ينتشروا عن طريق الاتصال مع دم شخص مصاب وقد ينتشر التهاب الكبد B و D أيضًا من خلال ملامسة سوائل الجسم الأخرى ويمكن أن يحدث هذا الاتصال بعدة طرق بما في ذلك مشاركة إبر المخدرات أو ممارسة الجنس بدون وقاية.

عادةً ما تسبب فيروسات التهاب الكبد A و E عدوى حادة أو قصيرة المدى فقط وفي العدوى الحادة ، يكون جسمك قادرًا على محاربة العدوى ويزول الفيروس.
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