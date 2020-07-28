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مرأة

في اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2020.. 10 طرق للحفاظ علي نفسك من المرض الوبائي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:05 ص
كبد
كبد
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ريهام قدري
يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء ومكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي، وفيروس التهاب الكبد.

 ولذلك نعرض لكم تدابير واحتياطات نمط الحياة لمنع تلف الكبد بسبب التهاب الكبد الفيروسي:

ضمان مياه الشرب الصحية، من المستحسن تثبيت أجهزة تنقية المياه بطرق الأشعة فوق البنفسجية و RO إضافة إلى الترشيح الميكانيكي باستخدام مرشحات من نوع الشموع (يتم تضمين مرشحات الشموع في معظم أجهزة تنقية المياه المتاحة تجاريًا .

ويجب أن تقوم المجمعات السكنية التي تعتمد على مصدر البئر بتركيب مرشحات شموع إضافية)، أثناء السفر ، سيتم استخدام المياه المعدنية المعبأة من العلامات التجارية القياسية وتجار التجزئة الموثوق بهم.

اغسل يديك جيدًا قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله.

تجنب بيع الأطعمة على جانب الطريق ، وخاصة عصائر الفاكهة والميلك شيك.

يمكن لصالونات الحلاقة وصالونات التجميل - مشاركة شفرات الحلاقة والكسارة المعدنية المستخدمة لإزالة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء من جلد الوجه أن تعمل كمصدر للعدوى إذا لم يتم التخلص منها أو إذا لم يتم تعقيمها بشكل صحيح.

تشترك فيروسات التهاب الكبد المنقولة بالدم وسوائل الجسم في عوامل الخطر الشائعة مع الأمراض المعدية الأخرى ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيًا. 
ينتشر الانتقال الجنسي في التهاب الكبد B وأقل من ذلك في التهاب الكبد الفيروسي. الممارسات الجنسية الآمنة التي يتعين مراعاتها.
تعاطي المخدرات عن طريق الوريد هو وباء متزايد في حرم ولاية كيرالا.
تحدث مشاركة الإبر بشكل خاص. حذر أطفالك من المخاطر.
يمكن الوقاية من التهاب الكبد A و B. اللقاح الوحيد الذي يمكن الوقاية منه هو سرطان الكبد الناجم عن التهاب الكبد الوبائي ب.
الكشف المبكر عن استمرار الصمت لفترة طويلة من خلال فحص فيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس التهاب الكبد الوبائي، علاج فعال.
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