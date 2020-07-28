نواب عن افتتاح الرئيس لـ الروبيكي: التحركات القائمة تعيد صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور.. وانفراجة مرتقبة في دعم المنتج المحلي وزيادة الصادرات

رئيس صناعة النواب: هناك حرص على تعزيز المصانع وتجهيزها بأحدث الماكينات

برلماني: الدولة لديها رغبة لإعادة "الغزل والنسيج" للصدارة.. والسيسي طمأن الجميع

برلمانية: افتتاحات اليوم تساهم في إحياء الصناعة ودعم المنتج المحلي





إشادة برلمانية واسعة أبداها نواب البرلمان بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية فى الروبيكى، مؤكدين أن مصر لديها رغبة لإعادة "الغزل والنسيج" للصدارة وأن ذلك يساهم في إحياء الصناعة ودعم المنتج المحلي، كما أكدوا أن التحركات القائمة تعبر عن رغبة وتحرك حقيقي لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور.





وأشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي، المدينة الصناعية فى الروبيكى، مؤكدا وجود إنجاز حقيقي في افتتاح المرحلة الأولى، من المدينة الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.





وأوضح النائب في أن هذا المشروع القومي يعبر عن رغبة وتحرك حقيقي لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة مجددا.





وأكد أنه تم الحرص على تعزيز المصانع وتجهيزها بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.





تضم المرحلة الأولى من الشروع 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.





في سياق متصل، أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة والنهوض بأوضاعه والتغلب علي إشكالياته التى عاني منها علي مدار السنوات الماضية، وذلك من خلال رؤي وأفكار تتماشي مع التطور التكنولوجي بمستويات خطوط الإنتاج والماكينات وأيضا الموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرة والكفاءة.





جاء ذلك تعليقا علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية فى الروبيكى، و قال عضو مجلس النواب إلي أنه لا أحد ينكر ما تعرضت له الصناعة المصرية من أوضاع ليست بالإيجابية علي مدار السنوات الماضية، ولكن مع إرادة القيادة السياسية التى إقتحمت العديد من الملفات وأحدثت فيه حالة من التقدم، فملف الصناعة أيضا من الأولويات، واليوم يتم البدء فى إعادة تأهيل صناعة من أهم الصناعات المصرية التى كان رمز لجموع المصريين وهي صناعة الغزل والنسيج والصباغة والطباعة.





وأكد أن مجلس النواب، أقر منذ أيام عدد من التعديلات التشريعية التى تدعم الجهود الحكومية فى التغلب علي إشكاليات مصانع وشركات قطاع الأعمال، وتحولها من شركات تحقق خسائر لشركات ناجحة، من خلال رؤي وأفكار متطورة وخطط واضحة، وشركات الغزل والنسيج علي رأسها.





واشار أن التحركات القائمة تعبر عن رغبة وتحرك حقيقي لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة مجددا، و الحرص على تعزيز المصانع وتجهيزها بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.





من جانبها، أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستنهض بصناعة الغزل والنسيج وستضمن إحياء هذه الصناعة التي كانت مصر الرائدة فيها على مر العصور.





وقالت أبو السعد، إن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالصطن المصري وإعادته رقم واحد في الأسواق العالمية، بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مما سيعكس وجود آليات سريعة للتحرك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يصب في النهاية لدعم الصناعة وتطوير المنتج المحلي الوطني.





وأشادت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالتجهيزات عالية الجودة والدقة لتشغيل هذه المصانع، والاعتماد على أحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.





بدوره أشاد المهندس محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاج السيسي، خلال افتتاحه لمشروع المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي، بتعويض المتضررين من الهبوط الأرضي بعمارة الشربلتي في منطقة الزمالك، ومعالجة الأضرار.





ووجه المسعود، الشكر للرئيس على اهتمامه الكبير وتوجيهات التي تدعم المصريين، فالرئيس يقف على مسافة واحدة من الشعب المصري، ولن يقبل بأي ضرر لأي مواطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسبق دايما بخطوة في حل كافة المشكلات او الأزمات.





وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية تأكيد الرئيس على حق المواطنين الذين تضرروا من تصدع هذا العقار، وأنه سيتم إصلاح كافة الأضرار سواء الخاصة بسكان العقار، أو الأشقاء في سفارة البحرين، مما يعكس حرص القيادة السياسية على حل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين وعلى أتم استعداد لتعويض أي أضرار تتسبب لأي مواطن.





فيما أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي، بشأن استمرار مصر في مسار التفاوض مع الجانب الأثيوبي بشأن سد النهضة وضبط عملية ملء وتشغيل السد.





وأشارت فهيم، إلى ان الرئيس السيسي يبذل جهد كبير على كافة المستويات والأصعدة لحل تلك القضية بما لا يحقق أي ضرر على أحد من أطراف القضية، فمصر تعي حق إثيوبيا في التنمية، ولكن حق شعبها في الحصول على مياه الشرب لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وجه برسائل طمأنينة للمواطنين بعدم القلق تجاه تلك القضية، وأن مصر ستستكمل مسار التفاوض وتجديد أي مفاوضات من شأنها تحقيق العدالة للطرفين، دون أن يطغي حق طرف على الآخر.