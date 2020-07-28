من علامات الجمال.. شاهد أغرب عادة في العالم تفعلها قبيلة أفريقية

تجد غرائب وعجائب لن تراها إلا في تلك القارة، حيث لا تزال شعوبها تحتفظ بالتراث التاريخي الذي يميزها عن غيرها من الشعوب، بمجرد أن تراهم تجد نفسك تلقائيا حددت هويتهم، هم شعب أفريقيا وبالتحديد قبيلة مانجبيتو التى لديها علامة تميزها عن غيرها من القبائل، فما قصتهم؟





قبيلة مانجبيتو أو قبيلة الرؤوس الطويلة تعد الأغرب فى أفريقيا حيث أنهم يعتقدون أن كلما كانت الجمجمة ممدودة كانت أكثر تقربا وإرضاءا للآلهة، ليس ذلك وفقط بل يعبر أيضا عن الذكاء، كما كانت استطالة الجمجمة هى عادة تدل الرقي والجمال.





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كانت عملية استطالة الرأس تتم بشكل غريب، بمجرد ولادة الطفل تقوم الأسرة بلف قطعة قماش على رأس الطفل حديث الولادة بإحكام شديد سواء باستخدام الجلود أو الحبال، وتظل مع الطفل حتى يأخذ الشكل المستطيل.





هذه العادة ظلت لعشرات السنين إلا أنها بدأت فى الإنقراض فى عام 1950 نتيجة الاستعمار البلجيكي والذي قال إنها عملا غير إنساني إلا إن ذلك لم يمنع وجود قصات شعر تميز قبيلة مانجبيتو.





تعيش قبيلة مانجبيتو الأفريقية في أفريقيا الوسطى وفى شمال شرق الكونغو الديمقراطية -زائير سابقا- ورواندا - وتعيش على الصيد والزراعة.

