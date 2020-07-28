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توك شو

مرض نادر.. والدة طفل مصاب بـ المايكروتيا تكشف تفاصيل الحالة وأعراضها.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:07 م
والدة الطفل المصاب
والدة الطفل المصاب بمرض نادر
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نورهان رأفت
قالت السيدة مارينا أنيس ، والدة الطفل المصاب بمرض نادر في أذنه ، إن المرض هو "المايكروتيا" ، وهوعدم وجود الأذن الخارجية .

وأضافت مارينا أنيس ، خلال حوارها لـ برنامج " أنبوكس " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن حالة طفلها ، تعتبر نادرة ، تظهر في طفل من كل 5000 طفل ، وأحيانا يكون في الأذن اليمين .

وأشارت " أنيس" ، إلى أن الكشف في مصر الخاص بتلك الحالة ، في مستشفى عين شمس ، والدمرداش فقط ، والإشاعة لا تكون إلا في سن السنتين والنصف ، حتى يكون تشريح الأذن من الداخل سليم.

وأوضحت ، أن العملية تكون في سن الخمس سنوات ، لافتة إلى أنه في حالة عدم إجراء العملية ،لا يستطيع الطفل التوازن ، أو سماع الاصوات العالية ، مضيفة أنها انشأت حساب على الأنستجرام ، للتوعية من ذلك المرض النادر
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