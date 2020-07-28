معها أختام مزورة.. ضبط 630 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقنا

شنت مديرية الطب البيطرى بقنا، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، حملة مكبرة على محلات الجزارة بمنطقة السهريج بمدينة قنا، تمكنت خلالها من ضبط العديد من المخالفات و اللحوم المذبوحة خارج السلخانة.





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة التى شنتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، نجحت في ضبط 630 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.





‫وأضاف محافظ قنا، أنه تم خلال هذه الحملة التى شنها الطب البيطرى، ضبط 2 ختم لحوم مزورين وزجاجتين "مادة ملونة مزورة".





وأشار الداودى، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و المضبوطات.





وأكد محافظ قنا، أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى، موجها باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.





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