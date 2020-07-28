صديقة للبيئة وقوتها 20 حصانا.. «بنش» دراجة نارية مثالية

تتوجه انظار شركات السيارات والدراجات حاليًا إلى صنع مركبات تتماشى مع البيئة وتكون صديقة لها، وفي الآونة الأخيرة كشفت الشركة الروسية الرائدة في صناعة الدراجات النارية "بنش موتو" عن أحدث طرازاتها الجديدة موديل العام الجاري 2020، "بنش".

الدراجة النارية "بنش" تعمل بمحرك كهربائي مركزي تصل قوته إلى 20 حصانا فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 120 كيلو مترا في الساعة، وهي مناسبة جدًا داخل المدن كما أنها صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

زودت الدراجة النارية "بنش" ببطارية جيدة، تستطيع السير بالدراجة لمسافة تصل إلى 110 كيلو متر في الشحنة الواحدة الكاملة للبطارية.

وكشفت الشركة أن التصميم مستوحى من POCKET ROCKET، وبه العديد من الألوان المختلفة وتتناسب إطاراته باللون الأبيض، وألوان الهيكل الأحمر والازرق والأسود.

يذكر أن لم يتم الكشف عن الدراجة النارية "لايفواير" إلا بعد التأكد من سلامتها بنسبة مئة في المئة لأن بعض تقارير واختبارات الشركة، رصدت وجود عطل له علاقة بشحن بطارية المركبة.