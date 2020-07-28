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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:35 م
وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد اليوم  محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، لمتابعة حسن سير الامتحانات وانتظام العمل، حيث تابع مدرسة الفيوم الزراعية بغرب الفيوم، وأشاد بانتظام العمل باللجنة ، حيث يؤدى 433 طالبا باللجنة الامتحان فى مادة آفات زراعية. 

 
ونبه عبدالله ، رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على عدم اصطحاب الطلاب.




وكذلك عدم اصطحاب الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات .


وحث الطلاب على ضرورة التركيز أثناء الإجابة عن أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.
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