هل يلتزم مشتري صك الأضحية بالإمساك عن قص الشعر والأظافر؟.. دار الإفتاء تجيب

"هل يلزم مشترى صك الأضحية الإمساك عن قص الأظافر والشعر؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك.

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا "مشتري صك الأضحية مثله مثل المضحي كلاهما يريدان فعل هذه الطاعة، ويستحب الإمساك عن قص الشعر والأظافر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم".

متى شرعت الأضحية والحكمة منها:



لحِكَم كثيرة منها: الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، وذلك





أولًا: شكرًا لله -سبحانه وتعالى- على نعمه المتعددة، فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بنعمٍ كثيرةٍ لا تُعَدُّ ولا تُحصى كنعمة البقاء من عام لعام، ونعمة الإيمان ونعمة السمع والبصر والمال؛ فهذه النعم وغيرها تستوجب الشكر للمنعم سبحانه وتعالى، والأضحية صورةٌ من صور الشكر لله سبحانه وتعالى، فيتقرب العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالًا لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال جلَّ جلاله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].





ثانيًا: إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها.



