في أول ظهور لها.. ماذا قالت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق؟

وجهت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق بن سعيد في أول ظهور لها عبر وسائل الإعلام تهنئة إلى أبناء عمان والمقيمين لدى السلطنة بشأن عيد الأضحى.





وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "تفضلت السيدة الجليلة حرم جلال السلطان المعظم فوجهت التهنئة والتبريكات إلى أبناء عمان الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام 1443".





وأضاف البيان "داعية الله تعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات".





كما بعثت زوجة السلطان وفقا للبيان برقيات إلى زوجات الملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة وعدد من الشخصيات الدولية بهذه المناسبة.





وجاء في البيان: "ضمنتها (البرقيات) خالص تهانيها وصادق تمنياتها لهن بموفور الصحة والهناء والعمر المديد".