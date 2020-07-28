الفيروس يتبخر.. بالأسماء ارتفاع كبير في نسب شفاء كورونا للاعبي أندية الدوري الممتاز

انفراجة كبيرة تشهدها أندية الدوري الممتاز لكرة القدم؛ نتيجة ارتفاع نسب الشفاء خلال الساعات القليلة الماضية، من الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ حمدي فتحى، نجم فريق الأهلي في التعافي من الإصابة بفيروس كورونا؛ بعد استقرار حالته بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، وتحولت العينة من إيجابية إلى سلبية.

ومن المقرر أن يعود حمدي فتحي إلي تدريبات الأهلى عقب عيد الأضحى بشكل طبيعي استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وتحسنت حالة ثنائى سموحة محمد كوفى، وديريك ديسامبى، المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير، ومن المقرر أنهما سيعودان لتدريبات الفريق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بعد الشفاء بشكل كبير، إلا أن الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى فضل عزلهما أكبر فترة ممكنة حتى لا ينتقل الفيروس بين اللاعبين.

كما تعافي مروان النجار وأسامة العزب ثنائى فريق الاتحاد وبدآ بالفعل فى العودة إلى تدريبات الفريق السكندري بشكل كبير.

وفى دجلة، ارتفعت نسب الشفاء في الفريق بعد تعافي مروان حمدي مهاجم الفريق من الإصابة بالفيروس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فريق الإنتاج الحربي والذي سجل أكبر عدد نسبة من الإصابة بالكورونا بعد أن وصل العدد إلى 18 حالة.









وبدأ عدد كبير من لاعبي الإنتاج الحربي فى التعافي من الكورونا، كما استقرت الحالة الصحية لـ المدرب مختار مختار واقترب أيضا من الشفاء من الإصابة بالكورونا.









كما تماثل عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش من الإصابة بالفيروس ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى محمود قاعود وأحمد شكري لاعبي إنبي.









وكان كريم بامبو ومصطفى فتحى لاعبا الزمالك تماثلا للشفاء التام من الإصابة، وشاركا بالفعل مع الفريق الأبيض فى عدد من مبارياته الودية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحارس محمد عواد.









وتماثل أيضا محمد حمدي زكي، مهاجم الإسماعيلى للشفاء من الإصابة بالكورونا، وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأندية أصبحت جاهزةً بشكل كبير لخوض منافسات الدوري الممتاز، والذى تقرر إعادة استكماله مرة أخري خلال شهر أغسطس المقبل.



