كارتيرون يدفع بـ 8 لاعبين في الشوط الثاني من ودية طنطا

وسيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الزمالك وطنطا، في اللقاء الودي المقام على استاد الجيش ببرج العرب.





ودخل الفريقان المباراة استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز المقرر بدء إقامتها يوم ٦ أغسطس.





انطلقت المباراة هادئة بالتمرير القصير بين لاعبي الزمالك في وسط ملعبهم مع التزام لاعبي طنطا بعدم الاندفاع إلي وسط ملعب الزمالك.





وشهدت الدقيقة الثالثة أول فرصة هجومية في المباراة عندما انفرد جون افيري لاعب طنطا بمرمي الزمالك وسددها ضعيفة بجوار مرمي جنش حارس الزمالك.





انحصرت المباراة بعدها وسط الملعب بدون هجمات خطرة علي مرمي الفريقين حتى الدقيقة السابعة التي شهدت تسديدة ضعيفة من لاعبي طنطا امسكها جنش بسهولة.





وتسابق لاعبو الفريقين في التمريرات الخاطئة حتى الدقيقة الـ 12 عندما سدد احمد الألفي تسديدة قوية تصدي لها جنش ببراعة.





ونفذ لاعبو الزمالك أول هجمة بعد عرضية عنتر التي سددها عمرو السعيد بطريقة بهلوانية بعيدا عن مرمي محمد فتحي حارس طنطا .





وتوالت هجمات الزمالك بتسديد امام عاشور كرة قوية على مرمي طنطا في الدقيقة 17 تصدي لها محمد فتحي.





وحرم محمد فتحي الزمالك من هدف في الدقيقة 18 بعدما أنقذ فريقه من انفراد بامبو الذي تصدي له ببراعة.





وتوقفت المباراة في الدقيقة 21 بعدما لعلاج كابونجا لاعب طنطا بعد اصطدامه مع امام عاشور لاعب الزمالك علي حدود منطقة جزاء طنطا .





وشهدت المباراة ضغط زملكاوي بدون فاعلية حقيقية علي المرمي مع التزام لاعبي طنطا بواجباتهم الدفاعية ليحرموا لاعبي الزمالك من دخول منطقة جزائهم .





وأوقف أحمد جمال حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 30 لإراحة لاعبي الفريقين و شرب بعض المياه فى ظل ارتفاع درجة الحرارة بإستاد برج العرب .





وعاد لاعبو الزمالك لتنفيذ الضغط الهجومي مرة أخري وسدد عنتر تسديدة قوية في الدقيقة 37 تصدي لها ببسالة محمد فتحي حارس مرمي طنطا .





وأوقف حكم المباراة اللقاء لعلاج كابونجا ومحمد فتحي بعد اصطدامهما في الدقيقة 38 أثناء تنفيذ عنتر ركنية لفريق الزمالك.





تشكيل الزمالك:



