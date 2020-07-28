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اقتصاد

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يرتفع 14 جنيها خلال يومين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:11 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمتوسط جنيه واحد علي الأقل بمحلات الصاغة، ليصل ارتفاعه الى 14 جنيها في يومين.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 866 جنيها اليوم مقابل865 جنيها أمس  الإثنين بفارق جنيه واحد .

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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو بنحو 990 جنيه مقابل  988.55 أمس بفارق 1.45 جنيه .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو بنحو 742 جنيه مقابل 740 جنيه أمس بفارق 2 جنيه .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو مسجلا 577 جنيه مقابل 576 جنيه بفارق جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6928 جنيه  و أوقية الذهب بـ 30.8 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 989.714 أف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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