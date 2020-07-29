الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء ، بعد ارتفاعه بمعدل 14 جنيه في يومين.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 866 جنيها اليوم مقابل865 جنيها.





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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو بنحو 990 جنيه .ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو بنحو 742 جنيه .وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو مسجلا 577 جنيه .وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6928 جنيه و أوقية الذهب بـ 30.8 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 989.714 أف جنيهوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.