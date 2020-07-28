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فن

طبيب الغلابة.. أمير كرارة يدعو للدكتور مشالي بعد وفاته.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:52 م
امير كرارة
امير كرارة
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مصطفى كرم
نعى الفنان امير كرارة وفاة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 82 عاما.


وغرد أمير كرارة عبر تويتر قائلا"‏اللهم ارحمه كما كان رحيمًا بعبادك الفقراء ، واجعله أغنى أغنياء جنّتك ‎#طبيب_الغلابة ".


وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"  إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .


جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة 
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