محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال يعلن زواجه

احتفل محمد إيهاب بطل منتخب مصر فى رفع الأثقال بزواجه من نورهان مكرم بعد فترة خطوبة دامت عدة أشهر.





ونشر اللاعب صورته مع زوجته وعلق قائلا :





الحمد لله وما توفيقى إلا بالله ... أتم الله بنعمته الحب الحلال بالطريق الطاهر‏ الذى يرضاه الله ورسوله .. لقد أخترت قلبًا تحمّل معى مرارة صبرى و كان رحيمًا على أخطائي وتقبل عيوبى و كان الداعم فى مشوارى رغم كل الأزمات .. أخترت مستقبلًا أتشرف به أمام أبنائى وماضيًا كان سندًا لى فى غربتى وحاضرًا متناسقًا لفكرى وأحلامى جعلني أتمسك أن سعادتي لن تكتمل إلا معه فيما تبقى من رحلتى فالخير كله فيما اختاره الله لقلبى وارتضيت به رفيق عمرى .. اللهم بارك لنا فى رزقك وأدم علينا سترك و اشمل حياتنا بنور رحمتك و اجعله زواج مبارك قائم على محبتك واجعل لى من ذريتى نبته طيبه ترضيك عنى يوم أن نلقاك دعواتكم وعقبال عندكم. وهبكم الله السعادة وارضاكم أينما كنتم.



