ضبط سائق يؤدي الامتحان بدلا من طالب بالثانوية الفندقية في شبرا الخيمة

تمكن رئيس لجنة امتحانات بدائرة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من ضبط سائق يؤدي الامتحان بدلا من أحد الطلاب بالثانوية الفندقية وحرر محضرا للطالب وأبلغ قوات الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية،إخطارا من المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من رئيس اللجان بضبط أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلًا من أحد الطلاب بالثانوية الفندقية.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى ضبط "ع. أ. ع، 23 عاما" سائق حال أداءه امتحان مادة "أصول الطهي" بدلا من الطالب "ا. ش. ا 22 عام طالب وجرى تحرير مذكرة بالواقعة داخل اللجنة وجاري العرض على النيابة.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية الفندقية، ورافقه خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، و طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال حجاج رئيس هيئة التامين الصحى بالقليوبية والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.





وإطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية على ابنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الدبلومات الفنيه والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان ، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.