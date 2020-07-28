باع الدنيا واشترى الآخرة بالتجارة مع الله.. تامر أمين يدعو لطبيب الغلابة على الهواء

ظل طوال حياته يخدم الجميع توفي فجر اليوم، الثلاثاء. قال الإعلامى تامر أمين، إن الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة الذي





وقام تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، بالدعاء لـ الطبيب الرحل على الهواء، موضحًا أن الطبيب الراحل حزن عليه الجميع.





وأشار تامر أمين، إلى أن طبيب الغلابة كرس حياته للفقراء والمساكين.





وأوضح تامر أمين، أن الطبيب أفقر نفسه بغنى الناس، وكان يخدم المواطنين ويصرف لهم العلاج بالمجان، وكان راضيًا وسعيدًا.



