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أخبار البلد

القباج: سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهنى وتحويلها لمراكز منتجة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:01 ص
نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن
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محمد عبد المنعم
أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهنى وتحويلها إلى مراكز منتجة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية.

وأضافت "القباج"  في تصريحات لها أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والهيئات كالإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والتموين بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمان مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لضمان وصول المنتجات لمستحقيها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي أنها تهدف لتوفير فرص حقيقية للإقراض متناهي الصغر وتوفير الخدمات غير الماليه بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية وسيتم الاسترشاد بالتجارب في الدول العربية والإسلامية التي تصدت لهذه الظاهرة وكذلك إيجاد نموذج مصري في التصدي لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم لطاقات منتجة.
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