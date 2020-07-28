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أخبار البلد

لن يقبل بأي استثناءات.. دير البراموس بوادي النطرون يعلن استمرار إغلاق أبوابه أمام الزوار

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:31 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سامح سلام
أعلن دير السيدة العذراء "براموس" بوادي النطرون، أن أبواب الدير مازالت مغلقًا أمام الزوار سواء أفرادًا أو مجموعات، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد دير السيدة العذراء مريم البراموس على عدم توقع قبول استثناءات فيما يخص الزيارات. 

وكان دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين "الدير الأبيض" بسوهاج أعلن عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة شفيع الدير، حتى الخميس ٣٠ يوليو من الساعة الخامسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأعلن دير الأنبا شنودة أنه سيغلق أبوابه أيام الجمعة ٣١ يوليو والسبت والأحد ١ و ٢ أغسطس، ليعود لفتح أبوابه مرة أخرى بدءًا من الاثنين ٣ أغسطس.

واحتفل دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي، بعيد استشهاد شفيع الدير  ورفيقيه القديسين الأنبا اندراوس والأنبا خريستوذللو.

وصلى نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي صلاة العشية، بالدير وشاركه بعض الآباء كهنة الإيبارشية ومجمع راهبات الدير، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. كما صلى نيافته قداس العيد، بالدير ذاته.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه سيتم إعادة فتح الكنائس في القاهرة والإسكندرية يوم ٣ أغسطس المقبل.
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