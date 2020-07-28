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أخبار البلد

حوّل الألم إلى أمل.. مواطن عماني ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:40 م
طبيب الغلابة محمد
طبيب الغلابة محمد مشالى
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ميـــس رضــا

نعى الدكتور العمانى سعود بن عبد العزيز العوضي، الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف بـ"طبيب الغلابة الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر  82 عاما.

 

وقال "العوضي"، فى تصريح لـ "صدى البلد"، إن الطبيب مشالى من الأمثلة التى تفخر بها مصر، فقد فقدت مصر اليوم رمزًا للإنسانية ونموذجًا للأطباء الكرام وقدوةً عطرة في تاريخ العظماء.

 

وأضاف "العماني"، أن محمد مشالي طبيب الغلابه ممن حول ( الألم إلى أمل ) بعطائه وبمسيرته المشرفة وحياته لأجل علاج الفقراء، داعيًا أن يسكنه  الله فسيح الجنان مع الصديقين والشهداء وحسّن أولئك رفقيا.

 

توفي اليوم الطبيب المصري محمد مشالي، الملقب بـ“طبيب الغلابة“، والذي نال شهرة كبيرة بفضل أعماله الخيرية، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

 

وقال وليد مشالي نجل الطبيب المصري المعروف، إن والده لم ينقل إلى المستشفى نظرًا لأن الوفاة جاءت طبيعية داخل المنزل.

 

وكتب نجل الطبيب الراحل، عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“: ”انتقل إلى رحمة الله والدي الدكتور محمد عبد الغفار مشالي والدفنة بعد صلاة الظهر بالبحيرة“.

 

ويعتبر الدكتور محمد مشالي أحد أشهر الأطباء في مصر، حيث عرف بتقديم الخدمة الطبية للفقراء بأسعار زهيدة للكشوف في عيادته.

 

استقبلت قرية ظهر التمساح، التابعة للوحدة المحلية لمركز إيتاى البارود، جثمان الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، اليوم، حيث ودع أهالي القرية الفقيد وسط حالة من الحزن.

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