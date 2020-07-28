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لم يغلق العيادة من 45 سنة.. مساعد طبيب الغلابة يكشف عن موقف إنساني له قبل رحيله ..فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:47 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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محمود محسن
قال هشام القماش مساعد الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة، عملت مع الدكتور محمد مشالي منذ عام 1996، مؤكدا أن اليوم كان هناك حشد كبير من المواطنين في الشارع الذي كانت توجد به العيادة.

وأضاف "القماش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أن العيادة لم يتم إغلاقها منذ أكثر من 45 سنة أو أكثر، مشيرا إلى أن آخر مرة رأيت فيها الدكتور محمد مشالي كانت يوم الجمعة الماضي.

وتابع  مساعد الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة، أنه كان بصحة جيدة ودائما ما كان يقول خلال فترة انتشار فيروس كورونا  "أنه لو مكتوبلى اموت بـ كورونا هموت بيها".

وأشار إلى أن أمنية الدكتور محمد مشالي في آخر حياته أن يقابل ربه وهو يعمل، مؤكدا أن الوفاة حدثت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

وقال مساعد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة إن ما كان يثير عصبية طبيب الغلابة هو أن يتحدث شخص معه عن زيادة سعر الكشف فكان دائما ما يرفض ذلك.
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