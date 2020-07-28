التموين: مخازن استراتيجية في 7 محافظات باستثمارات 40 مليار جنيه

اعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، انشاء مخازن استراتيجية في 7 محافظات، مضيفا أن جحم الاستثمار فيهم يتجاوز الـ 40 مليار جنيه. إبراهيم





وأضاف عشماوي ، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء،: ستعمل لأحدث تكنولوجيا موجودة في العالم، لافتا إلى أن قطاع التجارة قطاع كثيف العمالة والاستثمار.





وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تشهد نمو على مستوى العالم.





وأكمل مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن الدعم على المنتجات التموينية زاد ثلاث أضعاف ما كان عليه من ست سنوات وحدث تحسن في جودة المنتجات والأسعار، لافتا إلى أن 90 مليار جنية دعم الدولة المقدم والمخصص للسلع التموينية.







