أحمد فتحي ينعى طبيب الغلابة: سيدنا وفوق راسنا كلنا

نعى أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا.





وكتب أحمد فتحي، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلا: "وداعا طبيب الغلابة (مغمورًا في الأرض مشهورًا في السماء ) إنا لله وإنا أليه راجعون رحمك الله يا سيدنا وفوق راسنا كلنا".





وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .





جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة



