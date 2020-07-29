الداخلية في يوم.. ضبط أدمن جروب شاومينج بيغشش ثانوية عامة على تليجرام.. القبض على 542 هاربًا.. وتحرير 344 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بأسوان

ضبط مصنعين بدون ترخيص في حملة ببنها

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 1452 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة





شنّت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة القطاعات بوزراة الداخلية، للتصدى لكافة المخالفات وضبط الخارجين على القانون.





وتمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مصنعي كرتون وصابون بدون ترخيص فى حملة بمدينة بنها وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.





تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بضبط مسئولى مصنع كرتون الكائن دائرة مركز بنهـا وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج.





ووجد بالمصنع "2 ماكينة فرد ورق 3 ماكينة دبوس 2 ماكينة تكويع - ماكينة خياطة – 200 بكرة رول ورق مقوى للتصنيع - 1000 كرتونة جاهزة للبيع منتج نهائى".





كما تم ضبط المسئول عن مصنع صابون سائل الكائن دائرة مركز بنهـــا وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج.





كما وجد بالمصنع " 350 لتر صودا كاوية - 100 لتر سيلفات بوتاسيوم - 100 كجم سولوفنيك - 50 جركن صابون سائل سعة لجركن 5 كجم معد للبيع منتج نهائى " تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





واستكملت الأجهزة الأمنية المعنية داخل نطاق محافظة أسوان حملاتها لبسط الأمن في الشارع من خلال لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على كافة أشكال الجريمة.





وتمكنت من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 542 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 118 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 21 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.





كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 209 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 91 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.





وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 6 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، و10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .





فيما تم ضبط 344 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، بجانب ضبط دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 44 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 49 مخالفة تجاوز حد السرعة ، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 54 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 95 مخالفة غرامة ونش .





وفى سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1452 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.







