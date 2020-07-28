ميدو لـ صالح جمعة: علشان مترجعش تقول يارتني كنت عملت

وجه أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نصيحة إلى صالح جمعة، لاعب الأهلي؛ بعد انتظامه في التدريبات مرة أخرى.

وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "أوضة لبس" المذاع عبر قناة "النهار"، "لاعبون كثيرون يندمون بعد اعتزالهم كرة القدم بسبب عدم استفادتهم من كل يوم لهم في الملعب".

وأضاف "ميدو"، أن صالح جمعة عليه أن يستفيد بكل دقيقة في الأهلي؛ لأنه لن يستطيع أن يعوض هذه الأيام مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيندم ويقول بعدها "ولا يوم من الأيام اللي قضتها في الأهلي".

وأوضح "ميدو"، أن صالح جمعة سيشعر بالفرق عندما ينتقل من الأهلي إلى أي نادٍ آخر ووقتها سيقول "يارتني كنت عملت".

وشدد "ميدو"، على أن اللعب لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي مختلف تماما عن اللعب لأي نادٍ آخر في مصر؛ لأنها أندية القمة والتعامل بها مختلف تماما عن باقي الأندية.



