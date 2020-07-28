هطول أمطار متوسطة على مدينة أبوسمبل .. صور

شهدت العديد من المناطق والأحياء السكنية داخل نطاق محافظة أسوان مساء الثلاثاء حالة من الطقس المتقلب، بجانب تلبد السماء ببعض الغيوم والسحب المتقطعة .
وسيطرت على سماء مدينة أسوان مساء غيوم مصاحبة لطقس متقلب غائم على كافة الأنحاء شديد الحرارة نهارًا وحار ليلًا مع ارتفاع الرطوبة بنسبة 20%.
فيما شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان سقوط أمطار متوسطة فى مختلف أنحاء المدينة مصاحبة لظاهرة الرعد والبرق في سماء المدينة، وذلك بعد ارتفاع فى درجة حرارة الطقس.
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الأمطار لم تستغرق وقتًا طويلًا حيث لم تتخط مدتها 25 دقيقة، كما أنها لم تتسبب في أي خسائر وعادت الأوضاع مستقرة مرة أخرى.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من توقع سقوط أمطار على أنحاء المحافظة خلال الساعات القادمة حيث بلغت درجات الحرارة فى أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة، مع توقع بارتفاع درجات الحرارة ليوم الأربعاء لتصل العظمى إلى 47 والصغرى 33.