هطول أمطار متوسطة على مدينة أبوسمبل .. صور

شهدت العديد من المناطق والأحياء السكنية داخل نطاق محافظة أسوان مساء الثلاثاء حالة من الطقس المتقلب، بجانب تلبد السماء ببعض الغيوم والسحب المتقطعة .









وسيطرت على سماء مدينة أسوان مساء غيوم مصاحبة لطقس متقلب غائم على كافة الأنحاء شديد الحرارة نهارًا وحار ليلًا مع ارتفاع الرطوبة بنسبة 20%.









فيما شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان سقوط أمطار متوسطة فى مختلف أنحاء المدينة مصاحبة لظاهرة الرعد والبرق في سماء المدينة، وذلك بعد ارتفاع فى درجة حرارة الطقس.









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الأمطار لم تستغرق وقتًا طويلًا حيث لم تتخط مدتها 25 دقيقة، كما أنها لم تتسبب في أي خسائر وعادت الأوضاع مستقرة مرة أخرى.



