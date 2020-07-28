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اقتصاد

التموين: مصر في المركز العاشر عالميا بمؤشر الأمن الغذائي.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:59 م
مخابز
مخابز
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قسم الاقتصاد
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة ان الوزارة تستعد كما هو معتاد في المواسم والأعياد بوجود 18 ألف رأس في 36 شادر فضلا عن عمل المخابز والمطاحن بكامل طاقتها.

وأضاف في مداخلة عبر برنامج سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن الوزارة عملت على رفع كفاءة وتوفير احتياطي على مستوى كل السلع وهو ما أدى إلى توافر كل السلع حتى خلال أزمة كورونا.

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وتابع عشماوي أن المخزون الاستراتيجي من القمح والبقوليات والسكر والزيت متوفر بصورة جيدة ويكفي لمدة 5 أشهر في المتوسط والدليل عدم حدوث أي زيادة في الأسعار وأصبحت مصر من أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي وتوافر مخزون احتياطي ونحتل المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا وفي الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المستثمرين في سباق للتواجد في السوق المصري ويوجد تحت الانشاء مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية متعددة منها سلسلة إماراتية انتهت بالفعل فضلا عن استثمارات يونانية وفرنسية ولبنانية تتم حاليا.

وأكد أن قطاع التجارة الداخلية يساهم ب1.2 تريليون في الناتج الإجمالي وثلث القوة العاملة تعمل في مجال التجارة مشيرا إلى أن المناطق اللوجيستية التي يتم تطويرها خارج المدن تقلل حلقات التداول وتخفض أسعار السلع وسيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية في 7 محافظات باستثمارات تفوق 40 مليون جنيه.

وأوضح أن شركة إدارة البورصة السلعية رأس مالها 100 مليون جنيه وستساهم في تقليل الأسعار بنسبة 25% مؤكدا أن حجم التعاقدات التي تتم سنويا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصل ل8 مليارات جنيه.

وتوقع عشماوي نجاح مبادرة ما يغلاش عليك التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لتنشيط حركة التجارة الداخلية والتي سيحصل خلالها المواطن الذي يمتلك بطاقة تموين على خصم إضافي 10 % بحد أقصى 1000 جنيه على البطاقة.




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