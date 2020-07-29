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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:02 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

هل أنت من مواليد 29 يوليو؟، وهل تريد معرفة ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟؛ فكثير منا لا يخطو خطوة واحدة، دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، لذا إليك توقعات ونصيحة لمواليد 29 يوليو وتعرف على أهم النصائح توقعات الأبراج لمواليد هذا اليوم وفقا لعلم الأرقام، وذلك عبر السطور التالية:

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توقعات الابراج لمولود 29 يوليو
 
اليوم سيكون يوم جيد بالنسبة لك من حيث العمل. إذا كنت تفكر في تغيير عملك ، فيمكنك العثور على خيار جيد. قد تتم دعوتك لمقابلة شركة كبيرة اليوم.

من ناحية أخرى ، يمكن أيضًا إكمال أي خطط عالقة لرجال الأعمال. إذا كنت تعمل في شراكة ، فستحصل على دعم كامل من شريكك ويمكنك أيضًا توقع ربح جيد..

نصيحة الابراج لمولود 29 يوليو

من الممكن أنك لا تستطيع منح الوقت الكافي لعائلتك اليوم بسبب العمل الزائد. في هذا الوقت تحتاج إلى رعاية صحتك بشكل كامل. من الأفضل أن لا تضغط كثيرًا وتحاول أن تبقي عقلك هادئًا.

اليوم ، لن تكون هناك مشكلة بسبب استمرار علاقتك مع عائلتك ويجب عليك اتخاذ قراراتك بعناية فائقة. سيكون اليوم مثاليًا من حيث الصحة.
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