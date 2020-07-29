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ديني

12 ألف جنيه مكافأة لمديرتي أوقاف القاهرة والإسكندرية عن صكوك الأضاحي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:05 ص
الأضاحي
الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، ارتفع رصيد مديرية أوقاف القاهرة إلى 8501 صك في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الــ ٥٠٠ صك الثالثة في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة ، لتقترب بذلك من تجاوز مبيعات العام الماضي برصيد ارتفع إلى (5256) صكًّا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.
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