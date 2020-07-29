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خلال احتجاجات بورتلاند.. امرأة تسقط على الأرض بعد تأثرها بقنابل الغاز.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:59 ص
احتجاجات بورتلاند
احتجاجات بورتلاند
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محمود محسن
أذاعت فضائية "يورونيوز"، لقطات، يظهر من خلاله امرأة وهي تسقط أرضا- أثناء احتجاجات في مدينة بورتلاند الأمريكية- متأثرة بغازات مسيلة للدموع استخدمتها شرطة المدينة لتفريق المتظاهرين .

وتجمع حشد من المواطنين الأمريكان في بورتلاند بـ ولاية اريجون، في جولة أخرى من الاحتجاجات على وجود وأساليب القوات الفيدرالية التي تحتجز المتظاهرين.

وكانت بورتلاند موطنًا لبعض أكثر التظاهرات الشديدة المناهضة للعنصرية منذ وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد المقيم في مينيابوليس، في 25 مايو الماضي؛ حيث كانت محكمة فيدرالية بوسط المدينة بؤرة استمرار الاضطرابات على مدى عدة أسابيع.

وخلال في الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات اتحادية إلى بورتلاند للمساعدة في الحفاظ على القانون والنظام وحماية المحكمة هناك بعد أن هز المتظاهرون السياج المعدني حول المنشأة وألقوا المفرقعات النارية والمحرقات المختلفة عليها.

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