خطاب لرئيس البرلمان حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات تعمل بالوقود المزدوج.. نواب: تقلل نسبة استيراد المواد البترولية وتساهم فى توفير عملة صعبة

لمناقشة تخريد السيارات.. والقطن.. خطاب لرئيس البرلمان لعقد اجتماعات استطلاع ومواجهة بالبرلمان

قروض ميسرة.. صناعة النواب تكشف تفاصيل تحويل السيارات القديمة من الوقود للغاز

برلماني: تعاون مصر مع سويسرا لتطوير مصانع الغزل والنسيج يساهم في زيادة التصدير للخارج









خاطب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة عدد من الملفات.



وقال "عامر"، في خطابه، إن ذلك يأتي وفقا للمادتين (٢٤٦، ٢٥٠) من اللائحة الداخلية للمجلس واللاتين يقضيان بأن "للجان المجلس بعد موافق رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجه بمناسب دراستها أحد الموضوعات العامة المهم ولها أن تدعو لحضور الاجتماعات، فضلا عن ممثلي أجهزة الدول المختصة المتخصصون من ذوي الخبرة والتخصص التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها للاستعان بما لديهم من معلومات وبيانات".





وأضاف: "لجنة الصناعة تود عقد جلسات استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديم واستبدالها بسيارات جديدة تعمل الوقود المزدوج".



وتابع: "كما تود اللجنة عقد جلسة أخرى بشأن تطوير منظومة القطن المصري ذات الجودة والسمعة العالمية في تحديث قطاع الغزل والنسيج".





وحول هذا الأمر، أكدد عدد من نواب البرلمان، أن هناك اتجاها قويا من الدولة المصرية لاستبدال السيارات الوقود بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن هناك ثلاث وزارات مهمة بهذا الأمر وهى قطاع الأعمال والصناعة وقطاع الإنتاج الحربى.



وقال سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اتجاها قويا من الدولة المصرية لاستبدال السيارات الوقود بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن هناك ثلاث وزارات مهمة بهذا الأمر وهى قطاع الأعمال والصناعة وقطاع الإنتاج الحربى.



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وأضاف "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن هذه الوزارات بينها تعاون جاد وبين الجانب الصينى لتعميق المنتج المصرى فى صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء والغاز، مؤكدًا أن هذا التوجه له فوائد عديدة أبرزها صديق للبيئة وتقليل نسبة استيراد المواد البترولية فضلا عن توفير عملة صعبة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما للغاز الطبيعى بقروض ميسرة للمواطنين وبفترات سماح، لافتًا الى أن فاتورة استهلاك البنزين ضعف فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى.



وأوضح النائب، أن هناك اتجاها قويا أيضا من الدولة لتطوير صناعات الغزل والنسيج، وخير دليل على ذلك افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بالروبيكى.







من جانبه، أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بالروبيكى، مؤكدًا أن هناك توجها قويا من الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بالكامل.









وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن صناعة الغزل والنسيج صناعة كثيفة العمالة فهى توفر العديدة من فرص العمل الجادة للشباب، مؤكدًا أن مدينة غزل المحلة قامت بالتعاقد مع شركات سويسرية تطوير الماكينات الموجودة داخل مصانع غزل المحلة، وذلك يساهم فى تطوير المصانع وجعلها تنافس عالميا من خلال التصدير للخارج.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الماكينات عمرها يعود للستينات لم يتم تطويرها إلى الآن، ولكن بعد التعاقد من سويسرا سيتم تطوير هذه الماكينات خلال عام 20/21، لافتًا إلى أن مصانع القطاع الخاص تقوم بجهود كبيرة فى تصنيع الماركات العالمية التي تغطي السوق المحلية بدلا من الاستيراد.









وأكد عضو مجلس النواب، أن مصانع القطاع الخاص لديها القدرة على التصدير والمنافسة بقوة عن طريق مستوى الجودة.



