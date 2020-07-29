بعد ضربات الطيران المجهول.. وفد من المخابرات التركية في قاعدة الوطية

ذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مصادرها أن وفدا من المخابرات التركية زار قاعدة الوطية في ليبيا لعدة ساعات، ثم غادر إلى تركيا.





يأتي ذلك وسط أنباء عن استعداد تركيا بالتعاون مع ميليشيات حكومة الوفاق لشن هجوم على مدينة سرت الليبية، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قال إن حكومة الوفاق تواصل تحضيراتها للعملية العسكرية في سرت والجفرة.





وكانت تقارير إعلامية أفادت، يوم السبت الماضي، بتعرض قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا، لغارات جوية من "طيران مجهول" للمرة الثانية.





وأوضحت المصادر أن طيرانا حربيا اتجه صوب قاعدة الوطية مساء السبت بعدما سمع 3 انفجارات وسط القاعدة.





وتعرضت قاعدة الوطية ال مطلع الشهر الجاري، لقصف من طيران "مجهول" حسبما زعمت حكومة الوفاق التي احتلت القاعدة بموجب المساعدة التركية.



