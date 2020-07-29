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رئيس القابضة للغزل: الصناعة عانت من التجاهل سابقا والرئيس السيسي أعاد لها الحياة.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:51 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج, إن توجّه الدولة أصبح في الوقت الحالي، لإعادة صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، كما كانت قوية في العهد السابق.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن صناعة الغزل والنسيج عانت من التجاهل في الفترة السابقة.

ونوه رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى أن القيادة السياسية الحالية تراعي إعادة قوة مصر في صناعة الغزل والنسيج وتعمل على ذلك بقوة كبيرة حتى نستعيد مكانتنا الدولية مرة أخرى.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفي أننا نسعى إلى اكتفاء السوق المحلية من صناعة الغزل والنسيج، والعمل على تصدير منتجاتنا إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هناك خطة كاملة وشاملة لإعادة صناعة الغزل والنسيج، ومن بينها استيراد ماكينات عالمية جديدة وتحديث الاماكن وتطوير العمالة وتدريبهم.

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