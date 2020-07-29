عقار الزمن الجميل.. عمارة الشربتلى سكنها سعاد حسنى والمليجي وهبوط أرضي يهددها بالإزالة.. فيديو

بنى العقار في أربعينيات القرن الماضي في أرقى حي بالعاصمة وهرول على السكن فيه المشاهير على مدار العقود الماضية.العقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، أما الجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.يذكر أنه بدأ الحادث ظهر الأحد حينما أحس سكان العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك بصوت هبوط أرضي، وأحدث الهبوط شقوقا وميلا وسرعان ما أبلغوا الحي والشرطة.ووصلت قوات الحماية المدنية وقيادات الشرطة ومسؤولو المحافظة وتم إخلاء العقار على الفور، كما تم إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على حياة السكان.وفور وصول قوات الشرطة تم فرض كردونات أمنية ومنع المارة من السير بالشوارع المحيطة بـ عقار الزمالك المائل حفاظا على أرواح المواطنين.وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى.بالفحص المبدئي تبين وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل، كما تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار.وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أن الهبوط الأرضي تسبب في ميل في حائط غير حامل من العقار بنسبة 2 سم وأحدث شروخا كبيرة وتلفيات.وتم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المذكور لسلامة السكان، كما تم قطع المياه عن العقار نظرا لأن الهبوط تسبب في كسر ماسورة 200مم أسفل العقار.وعن الإجراء الذي سيتم سواء كان تدعيم العقار أو هدمه أكد أنه وفق ما تقرره اللجنة الهندسية المشكلة، مشيرا إلى أنه تم حصر السكان وتقديم التعويضات اللازمة لحين حل الأزمة.وعلى جانب آخر، قالت المحامية دينا ذو الفقار إحدى المتضررين من عقار الزمالك، إنهم هرولوا للنزول في الشارع بعد الهبوط الأرضي الذي أصابهم بالذعر.وأكدت ذو الفقار أن سكان العقار يريدون منازلهم ولن يسمحوا بتركه أبدا أو التعويض بعقار آخر في منطقة أخرى.وزير النقل، المهندس كامل الوزير، علق على الواقعة قائلا إنه شرخ بسيط ودفعت الوزارة تعويضات لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، قال الوزير «لا نريد أن نطلق أحكامًا، ونصف وضع العمارة بالخطير من دون نتائج اللجان الهندسية المتخصصة»، متابعًا «نعمل في مناطق سكنية عديدة في 26 يوليو وبولاق أبو العلا ولم يحدث شيء».