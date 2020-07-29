مدحت العدل: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة.. وغياب الإنصاف يزيد التعصب

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل أن السوشيال ميديا لعبت دورًا في زيادة حدة التعصب بين جماهير الزمالك والأهلي .





وأضاف العدل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أوضة لبس " الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار أنه لا يهاجم الأهلي خلال تغريداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه الكثير من الأصدقاء ينتمون للقلعة الحمراء.

وأوضح العدل أن الأهلي والزمالك أقوي من اتحاد الكرة في مصر، مضيفا أن الكرة المصرية لن ترتقي إلا بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع (الكبير والصغير)، مستكملاً: لو تم تطبيق العدل علي الجميع؛ لن يكون هناك تعصب .