دي حالة خاصة.. أحمد عز يكشف كواليس مسرحية علاء الدين

عبّر النجم أحمد عز عن سعادته البالغة بالوقوف علي خشبة المسرح من خلال مسرحية "علاء الدين" والذي وصفها بـ"حالة خاصة" والأقرب إلي قلبه .

وأضاف "عز" خلال لقائه مع فاطمة مصطفي في برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "الراديو 9090"، إن "علاء الدين" عرض كبير يقدم بشكل احترافي غير مسبوق في مصر، وهو ليس مسرحا بالمعنى التقليدي، وهذا أحد أسباب رغبة فريق عمل المسرحية في عودتها بعدما سمحت الظروف بذلك.





وأشار الى أن الجميع عادوا متبرعين بأجورهم، لتقديم مجموعة عروض لأسر شهداء القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وللأطقم الطبية التي كان لها فضل كبير في الفترة الماضية، ومن جهة أخرى، كانت العودة محاولة لإسعاد الناس والتخفيف عنهم بعد فترة صعبة على الجميع منذ مارس الماضي.





ونوه إلى أن هناك اجراءات وقائية قام بها المخرج من أجل الحفاظ علي الجمهور .





وفي نهاية حديثه اعترف عز بأنه كان متخوفا في البداية من خوض تجربة المسرح الجديدة عليه، لكن المنتج والمخرج مجدي الهواري اقترح عليه مشاهدة "علاء الدين"، فشاهد نسخة كانت تعرض في لندن وأعجب بفكرة العرض جدا، لكن المسرحية في رأيه أجمل من النسخة الأجنبية.