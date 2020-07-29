عيد الأضحى في ظل فيروس كورونا.. كيف سيذبح أهالي الإسكندرية أضاحيهم في ظل الإجراءات الاحترازية؟

في ظل ظروف استثنائية، وفي ظل جائحة عالمية لم يعرف العالم لها مثيل من قبل، يهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة القادم، وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو ما سيكون له تأثير على الشعائر والعادات المتبعة في أيام عيد الأضحى.









ولعل أشهر الشعائر في عيد الأضحى هي ذبح الأضاحي، فهي شعيرة من شعائر الله، ومن العبادات التي أكّد عليها الله تعالى في القرآن الكريم، وأكّد عليها النبي -عليه السلام- في سنته، ويكون وقتها من بعد صلاة العيد في أول يومٍ من أيام عيد النحر إلى غروب شمس آخر يومٍ من أيام التشريق، ولا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد وإلا تحولت لصدقة.









استعدادات محافظة الإسكندرية

رفعت محافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









وقررت المحافظة أنه يحظر على جميع المواطنين أو محلات الجزارة إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك؛ حيث تتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.









واشترطت المحافظة على أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم، أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.









كما صرحت لجميع المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي؛ مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.









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وتولت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية؛ للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ا لمتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة، ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يومًا وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة، وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.









كيف استعدت محلات الجزارة لموسم الذبح والأضاحي؟

وبدأت محلات بيع اللحوم استعداداتها لموسم الذبح والأضاحي في وقت متأخر نسبيًا هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، وانتظارهم لتعليمات الذبح والإجراءات الوقائية والاحترازية.









وقال علي، جزار بمنطقة المندرة، إن الإجراءات الاحترازية لم تمنع الناس من الشراء كعادتهم كل عام، ولكنه أقل من العام الماضي بالطبع نظرًا للظروف الاقتصادية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.









وأكد لـ"صدى البلد"، التزامهم الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والنظافة حفاظًا على صحة المواطنين وصحة العاملين معهم، وكذلك التزامهم بالنظافة.









وأوضح أن أسعار اللحوم تشبه كثير أسعار العام الماضي دون زيادة، سواء في أسعار الخراف الحية، أو المدبوحة أو أسعار اللحوم العادية، فسعر كيلو اللحوم الحية من العجول 55-60 جنيها، وسعر اللحم الكندوز من 120 إلى 140 جنيها واللحم الضاني 140 جنيها.









وأكد أحد الزبائن حرصه على شراء اللحوم قبل زحمة العيد، وقال: "فهذه عادة نحرص عليها سنويًا"، مشيرًا إلى أن الأسعار غير مبالغ فيها بالنسبة لموسم الأعياد.







