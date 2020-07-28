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محافظات

66 سفينة..تداول 142 ألف طن بضائع بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد بسيوني


قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 66 سفينة، ووصلت 15 سفينة، وغادرت 13 سفينة.

وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، و صب سائل، و مواشي يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان علي متنهما 61 ألف طن قمح وفحم جاري تفريغهم. 


وتواجد بالمخطاف الخارجي 20 سفينة، وقد تم دخول وخروج 4971 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 


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وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 120 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 22 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 766 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1498 حاوية.
وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع.
ووجه أيضًا ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مشددًا علي ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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