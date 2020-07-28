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تعليم

جامعة الإسكندرية في المركز الثاني بالمسابقة الطلابية الإقليمية لريادة الأعمال

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط لهذه الدورة (CONFREMO )، النتيجة النهائية للفرق الثلاثة الأولى الفائزة في المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية عن "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط". 

وقد أطلقت جامعة الإسكندرية المسابقة بصفتها رئيسا  لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط وأقيمت بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية التي قدمت الدعم المادي والمعنوي لتلك المسابقة، من خلال مشروعها CIPIEE "  (المسارات والإدماج الوظيفي والابتكار وريادة الأعمال في مصر)، وبدعم من شركةIBDL ( الرخصة الدولية لقيادة الأعمال) التى تولت تنظيم وإدارة المسابقة على الموقع الإلكترونى الذى تم إعداده لهذه المسابقة، وجاءت الجامعة اللبنانية فى المركز الأول، وجامعة الإسكندرية فى المركز الثانى، وجامعة الخرطوم فى المركز الثالث. 


وقال الدكتور الكردى أن هذه  المسابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في ريادة الأعمال والتي تم إدارتها منذ بدايتها وحتي لحظة انتهائها عبر الإنترنت مما يعد سبقا في عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا،  حيث انطلقت المسابقة يوم 31 مايو على الموقع الإلكتروني المعد خصيصا لها وسجل في تلك المسابقة 83 فريقا، بإجمالي عدد طلاب 314 طالبا ممثلين ل 14  جامعة من الجامعات الأعضاء في ال CONFREMO و 6 دول هم: لبنان (5 جامعات)، العراق (جامعة واحدة)، السودان (جامعتان)، جيبوتي (جامعة واحدة)، فلسطين (جامعة واحدة)، مصر (4 جامعات). 


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وقدم الدكتور الكردى الشكر   لحاضنة أعمال كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية، جمعية رجال أعمال الإسكندرية، غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وقدم الشكر أيضا للمحكمين، والمدربين، والطلاب المشاركين في تلك المسابقة من جامعات الشرق الأوسط المختلفة، لدورهم المؤثر في إنجاح تلك المسابقة وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يواجهها العالم أجمع نتيجة جائحة الكورونا.
وقد اجتازت جميع الفرق المتقدمة المرحلتين الأولى والثانية للمسابقة بنجاح حيث قامت جميع الفرق في المرحلة الأولى بملء نموذجًا تفصيليًا يتضمن بيانات شخصية وملخصًا يحتوي على معلومات أساسية عن فكرة المشروع والسوق المستهدفة وجدوى الاستثمار والميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة المقدمة، تلت تلك المرحلة مرحلة ثانية مقسمة إلى شقين: شق تقييمي وشق تدريبي. حيث حظت جميع الفرق المشاركة على فرصة لتقييم سماتها الشخصية لتحديد الأدوار التي سيلعبها كل فرد داخل فريقه، ثم تلقت جميع الفرق المشاركة في المسابقة بعد ذلك تدريبا على أهم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة و طبقت ما تلقته في هذا التدريب في تطوير الأفكار المقدمة للمسابقة وكان ذلك بمصاحبة وتوجيه كوكبة من المدربين الدوليين والإقليميين.
وبعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية ، بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة حيث  قام فريق من المحكمين الدوليين والإقليميين باختيار أفضل (١٠) مشاريع، وقد تأهل للمرحلة النهائية من المسابقة، فريقان من جامعة الخرطوم وجامعة السودان بالسودان، فريق من جامعة الموصل بالعراق، فريقان من جامعة الإسكندرية، وثلاث فرق من جامعة سينجور بمصر، وفريقان من الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية بلبنان، وقد قامت تلك الفرق العشرة الفائزة ،  بعرض نماذج أولية ونماذج أعمال لفكرة مشاريعها المقترحة أمام لجنة التحكيم.
وتم تقديم الجوائز من جمعية رجال الاعمال المصرية بالاسكندرية وشركة برلا كاربون وبلغت قيمة الجائزة الأولى $2000، والجائزة الثانية $1500، والجائزة الثالثة $1000.

جامعة الإسكندرية في المركز الثاني بالمسابقة الطلابية الإقليمية لريادة الأعمال
جامعة الإسكندرية في المركز الثاني بالمسابقة الطلابية الإقليمية لريادة الأعمال
جامعة الإسكندرية في المركز الثاني بالمسابقة الطلابية الإقليمية لريادة الأعمال
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