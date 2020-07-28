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محافظات

بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.. تحرير 34 محضرا ضد محلات بيع اللحوم بالإسكندرية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:42 م
تحرير محاضر
تحرير محاضر
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أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية موسعة اليوم الثلاثاء على أسواق اللحوم المعروضة بالأسواق سواء الطازجة أو المجمدة والمصنعة بناء على توجيهات وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، في رسالة قوية للمواطن السكندري للاطمئنان على اللحوم المعروضة أثناء استقبال عيد الأضحى المبارك وكذلك توجيه رسالة إلى كل من تسول له نفسه بالتلاعب بمقدرات المواطنين.


وانطلقت فرق العمل إلى سوق راتب للحوم ومتفرعاته المتعددة وثلاجات اللحوم بالسكة الجديدة وسوق الجمعة وكوم الناضورة والتفتيش على جميع محلات اللحوم الطازجة وكذلك محلات وثلاجات اللحوم المجمدة ومصانع البسطرمة وثلاجات الجبن وذلك برفقة رئيس حى الجمرك وفريق العمل المعاون له، حيث تم التفتيش على رخص المحلات والثلاجات وفحص اللحوم المعروضة والكشف الظاهرى عليها وكذلك المرور على اسواق الخضروات والفاكهة والتأكد من الإعلان على الأسعار والشهادات الصحية.


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وأسفرت الحملات عن تحرير ٣٤ محضرا ضد عدد من المحلات المخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين الغش التجاري، وعدم الإعلان عن أسعار اللحوم وعدم وجود شهادات صحية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية، والذبح خارج المجازر، وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


كما تم مصادرة حوالي ٩٠٠ كجم لحوم أثناء هذه الحملات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.. تحرير 34 محضرا ضد محلات بيع اللحوم بالإسكندرية
بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.. تحرير 34 محضرا ضد محلات بيع اللحوم بالإسكندرية
بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.. تحرير 34 محضرا ضد محلات بيع اللحوم بالإسكندرية
بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.. تحرير 34 محضرا ضد محلات بيع اللحوم بالإسكندرية
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