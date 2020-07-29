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منوعات

جبروت امرأة.. رجل ينفصل عن زوجته: عاوزة تسمي ابننا الأول على اسم حبيبها السابق

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فرحة الزوجين بإنجاب أول طفل تكون الأجمل في الحياة، فهي  ستختلف تماما عن السابق بمجرد حلول ذلك الكائن الصغير، ولكن قد تكون أزمة؛ إذا كانت الزوجة تتذكر حبيبها السابق وتحاول إحياء ذكراه. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، انفصل شاب يبلغ من العمر 31 عاما ، عن زوجته؛ بعد علمه للاسم الذي تنوي أن تسميه زوجته لابنهما القادم. 

وعلم الزوج من إحدى صديقات زوجته أنها كانت تعيش قصة حب مع أحد الشباب قبل الزواج منه ، و لكن لم تكلل بالزواج وانفصلا في النهاية . 

وتوصل الزوج إلى اسم ذلك الشخص الذي كان سيتزوج من زوجته في الماضي، وعلم أنه هو نفس الاسم الذي سمعه من زوجه وتريد أن تطلقه على ابنهما، فلم يتردد الزوج في الانفصال عنها، واعتبر أن ما قامت به خيانة.
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