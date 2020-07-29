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فن

الناس كلها تقص شعرها إلا أنا.. أحمد جمال ينشر فيديو عند الحلاق

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:10 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
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ميرنا محمود
مازح الفنان أحمد جمال جمهوره بفيديو جديد من عند الحلاق، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 

وظهر أحمد جمال وهو يقص شعره، وكتب معلقا :الناس كلها تقص شعرها عادي إلا أنا.

ويستعد الفنان  احمد جمال لطرح أغنية جديدة بعنوان "من غير مجاملة" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية "من غير مجاملة" كلمات: أمير طعيمة، وألحان: أحمد جمال، وتوزيع وتسجيل ومكساج: محمد شفيق، وماسترينج: أمير محروس.

وكان أحمد جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته على موقع YouTube بعنوان "حق مش حقك".


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حملت الأغنية طابع توعوي ينتقد مخالفي القانون، وهي من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال وتوزيع جيزو، كما طرح مؤخرًا أيضًا أغنية "جيل بطل" والتى حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر اليوتيوب.

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